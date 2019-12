Cecchi: “Vidal-Inter, bella suggestione ma non Ã¨ un azzardo? Arturo…”

Cecchi: “Vidal-Inter, bella suggestione ma non è un...

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato del possibile arrivo di Arturo Vidal all’Inter

DUBBIO – Queste le parole del giornalista Stefano Cecchi sul possibile colpo di mercato Arturo Vidal da parte dell’Inter: «E’ una bella suggestione. Se Vidal è quello che ho ancora negli occhi, rafforzerebbe non poco la mediana nerazzurra. Mi chiedo però se 40 milioni complessivi per un 32enne non siano un azzardo…».