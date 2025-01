Cecchi: «Taremi? Attaccante che non segna come comico che non fa ridere!»

Stefano Cecchi ha espresso il suo giudizio sull’inizio dell’avventura di Mehdi Taremi all’Inter, sottolineando come non si possa mettere in secondo piano un aspetto.

IL COMMENTO – Mehdi Taremi non ha finora inciso all’Inter come si sarebbe immaginato. L’attaccante iraniano ha sin qui siglato solo due reti in maglia nerazzurra, di cui una in Champions League e una in Supercoppa Italiana. Ciò rappresenta la ragione fondamentale alla base delle considerazioni effettuate da Stefano Cecchi a Radio Sportiva: «Menomale sono stato zitto ad agosto, perché volevo dire ‘attenzione a Taremi, ha la classe dentro, ha le giocate dentro’. Non ha fatto brutte partite, a volte ha anche giocato bene, ma un centravanti a cui manca un gol è come un comico che non sa far ridere».