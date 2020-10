Cecchi: “Tanti gol presi? Inter paga alcune scelte. Conte…”

Stefano Cecchi ha parlato dell’Inter di Antonio Conte, criticata per i tanti gol presi in questo inizio di campionato di Serie A, nel corso della trasmissione “Microfono Aperto” sulle frequenze di “Radio Sportiva”

ANALISI – Queste le parole di Stefano Cecchi sui tanti gol subiti dall’Inter in questo inizio di campionato di Serie A, Derby contro il Milan compreso. «Abbiamo dato la colpa a Kolarov, ma l’Inter oggi è una squadra penetrabile, che paga alcune scelte. Quando si prendono così tanti gol non è colpa di un singolo ma di un assetto che l’Inter ha provato a cambiare. Conte? Se oggi esaltiamo un modello di gioco è quello dell’Atalanta, che ha una difesa a 3. Non credo quindi che questo sia un limite nel caso di Conte».