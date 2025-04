Cecchi sottolinea: «Smagliature Inter? Motivo risiede nelle riserve!»

Stefano Cecchi ha parlato della situazione in casa Inter, soffermandosi in particolare sulla differenza tra prime e seconde linee del club nerazzurro.

IL RAGIONAMENTO – Stefano Cecchi si è così espresso a Radio Sportiva su un problema costante nell’ambiente nerazzurro: «L’Inter ogni tanto ha delle smagliature, ma non vedo squadre di vertice che non abbiano delle pause. Io credo che i problemi dell’Inter non riguardino le scelte di Inzaghi, bensì il valore delle seconde linee. Chi è il vice-Calhanoglu? Asllani, che quando è chiamato in causa non rende come auspicato. Zielinski è il lontano parente di quello che abbiamo visto al Napoli. Taremi non sta dando quello che si cercava. Correa è forse l’acquisto più sbagliato degli ultimi anni».

Cecchi ribadisce il concetto su una differenza importante nella rosa dell’Inter

IL PENSIERO – Cecchi ha poi proseguito il suo ragionamento: «Nell’11 titolare è fortissima, ma quando è chiamata a cambiare può far fatica. Non a caso, i subentranti mostrano di non avere quel livello mostrato in campo dai titolari. Per motivi diversi, i nomi da me fatti non sono all’altezza dei titolari. Hai come l’idea che l’Inter, nell’11 titolare, sia quasi irresistibile, mentre le seconde linee mostrano non meno di una sbavatura».