Cecchi sostiene Pioli: «Inter inaffrontabile! Proprio come Inzaghi…»

L’Inter lo scorso sabato ha battuto il Milan con un roboante 5-1. I rossoneri, che ieri hanno esordito in Champions League contro il Newcastle, non sono andati oltre lo 0-0 pur avendo avuto diverse occasioni. Stefano Cecchi, intervenuto a Radio Sportiva, spezza una lancia a favore di Pioli tirando in ballo il ‘vecchio’ Inzaghi

INAFFRONTABILE – L’Inter secondo Stefano Cecchi non può essere un motivo di critica nei confronti di Stefano Pioli: «L’Inter in questo momento è inaffrontabile per quanto è forte e poi a Pioli vengono imputate proprio le stesse cose che venivano imputate a Inzaghi qualche mese fa. Se andrà in finale di Champions League pure Pioli? Non so se andrà in finale di Champions ma è un bravo allenatore, anche ieri sera non ha giocato mica male il Milan. Noi leggiamo le partite solo in base al risultato. Ha fatto una partita da squadra vera pur venendo da un derby disastroso, Pioli l’ha rimessa in carreggiata in tre giorni».