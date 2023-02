Cecchi: «Problemi Inter? Inzaghi fa fatica a convincere i suoi campioni»

L’Inter ha dimostrato in più occasioni nel corso di questa stagione di non riuscire ad essere costante. Proprio prendendo spunto da questo presupposto ha allora parlato di Simone Inzaghi il giornalista Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Sportiva. Queste sono state le sue parole.

ESPERIENZA − Il problema principale dell’Inter in questa stagione è stata la mancanza di continuità. Perché dopo vittorie importanti contro le big del campionato e non solo, ci sono state battute d’arresto inaspettate contro le medio-piccole che hanno comportato perdita di punti importanti (vedi articolo). Partendo da questo presupposto il giornalista Stefano Cecchi, facendo riferimento nello specifico al tecnico nerazzurro, ha allora parlato così a Radio Sportiva: «Per entrare nella testa dei calciatori devi avere una certa esperienza, un grande passato. Ecco perché i vari Mourinho e i Conte continuano comunque ad avere dei successi. Nel mondo interista, Simone Inzaghi fatica a convincere i campioni che ha in squadra della sua visione e idea di calcio. È una lettura molto interessante da fare e che potrebbe spiegare i problemi dell’Inter».