Cecchi: «È il Napoli la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto»

In vista della partita di domenica 10 novembre tra Inter e Napoli, in collegamento a Radio Sportiva, ha parlato Stefano Cecchi. Il giornalista ha spiegato come il Napoli di Conte sia la più attrezzata per la vittoria dello scudetto.

SCUDETTO – Stefano Cecchi, nono giornalista, nel corso della trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato anche della corsa scudetto tra Inter e Napoli. Queste le parole: «In Napoli comincerà a pensare all’Inter dal lunedì, l’Inter invece solo da giovedì perché ha la partita di Champions League nel mezzo. Il Napoli per 7/undicesimi sono quelli che hanno vinto lo scudetto, i quattro nuovi invece sono uno stopper nazionale, che è costato trenta milioni di euro, quindi Buongiorno, il terzino sinistro meglio di Mario Rui, e Scott McTominay in mezzo al campo che è anche più forte di Zielinski. In avanti Lukaku l’ha scelto proprio Antonio Conte che ha messo in difficoltà De Laurentis. Il Napoli non può non lottare per lo scudetto. Ha tutte le carte in regole per lottare fino in fondo allo scudetto. L’anomalia è lo scorso sono, non quest’anno. Il Napoli ha tutto per ripetere quello che ha fatto due anni fa, gli azzurri sono secondo me la squadra più indicata alla vittoria dello scudetto»·