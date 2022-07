Cecchi: «Milan da scudetto? Inter e Juventus favorite! Un dato di fatto»

Stefano Cecchi – noto giornalista italiano -, sulle frequenze di Radio Sportiva nel corso di Microfono Aperto, ha detto la sua riguardo la lotta scudetto la prossima stagione con Inter, Milan e Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Stefano Cecchi parla della lotta scudetto facendo riferimento al mercato appena fatto: «In questo momento credo che Inter e Juventus siano più forti del Milan, ma se i rossoneri dovessero vincere il campionato allora chapeau doppio dopo la scorsa stagione. Non capisco perché il tifoso milanista si sente attaccato se dico che non è la favorita. Ad oggi per come si è svolto il calciomercato la situazione è questa. L’Inter ha messo in più Romelu Lukaku che due anni fa gli ha consentito di vincere lo scudetto».