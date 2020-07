Cecchi: “Messi-Inter? Difficile, non impossibile. Non stupito che Biraghi…”

Cecchi: “Messi-Inter? Difficile, non impossibile. Non stupito che...

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato del sogno Lionel Messi all’Inter e di Cristiano Biraghi

CONVOCAZIONE – Queste le parole del giornalista Stefano Cecchi sull’approdo del terzino dell’Inter, Cristiano Biraghi, nell’Italia. «Il nostro campionato è povero nel suo ruolo, per cui non mi stupisco che sia arrivato in Nazionale».

COLPO – Cecchi sul possibile affare Lionel Messi al club nerazzurro. «Difficile ma non impossibile».