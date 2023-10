Cecchi: «Lukaku ha preso in giro la tifoseria. Questo è il problema dell’Inter!»

Nelle ultime ore dal mondo romanista sono arrivate delle prese di posizione in favore di Lukaku, nel mirino dei tifosi dell’Inter. Cecchi, dopo aver detto la sua sulla protesta con i fischietti, spiega come stanno davvero le cose.

IL VERO PROBLEMA – Stefano Cecchi non ci sta sulla questione Romelu Lukaku–Inter. Il giornalista, ospite di Radio Sportiva, mette in luce lo snodo principale delle querelle: «Quello che ha detto José Mourinho non c’entra. Si può passare in mille modi da una squadra all’altra. Quella di Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan è una cosa diversa. La Roma scarica Dzeko e lui va all’Inter, non credo che il tifoso romanista possa avercela con lui per questo perché sei tu a non avergli dato fiducia. Il problema non è che Lukaku sia passato dall’Inter alla Roma. Ma è come se n’è andato e come ha preso in giro la tifoseria nerazzurra. Perché Lukaku in sostanza ha fatto questo. Non vedo perché lui in caso di gol non dovrebbe esultare. Ha fatto una scelta, se non voleva esultare rimaneva a giocare con l’Inter. Magari esulta senza andare sotto la curva avversaria con le mani all’orecchio. Ma è giusto esultare e godere, senza sfottere gli altri».