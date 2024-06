Cecchi si interroga: «Lukaku chiave nell’Inter di Conte. Ora è lo stesso?»

Stefano Cecchi si è espresso sull’evoluzione di Romelu Lukaku nel corso degli anni, dalla vittoria dello scudetto con l’Inter di Antonio Conte all’ultima annata con la Roma.

IL COMMENTO – Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva in merito alla situazione dell’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Il giocatore di proprietà del Chelsea viene da lui giudicato tenendo conto dell’evoluzione cui il belga è andato incontro nel corso delle ultime annata: «Lukaku è stato decisivo per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter di Antonio Conte. Se devo considerarlo ora, ho dei dubbi sul fatto che possa dare qualcosa in più rispetto a Osimhen. Non penso che lui sia superiore al nigeriano».

Sull’ex compagno di Lukaku, Lautaro Martinez: la preferenza rispetto a Osimhen riguardo a un fattore!

IL VALORE DI LAUTARO MARTINEZ – Cecchi ha sottolineato alcune caratteristiche che apprezza in un ex compagno di Lukaku, come Lautaro Martinez: «Di Lautaro Martinez apprezzo molto la capacità di essere dentro il gioco. Lo vedo molto presente durante una partita e davvero intelligente sul piano tattico». Una testimonianza di stima nei confronti del Toro argentino, ritenuto unico non solo per le qualità tecniche espresse in campo ma anche per la capacità di partecipare al gioco corale della squadra nell’arco dell’intera partita.