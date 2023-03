Cecchi: «Lautaro Martinez leader, ma Osimhen ha qualcosa in più»

Stefano Cecchi, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua su Lautaro Martinez e Victor Osimhen facendo un confronto tra i due.

DOMINANTE − Stefano Cecchi ha fatto un confronto tra Lautaro Martinez e Victor Osimhen. Le sue parole: «Lautaro Martinez probabilmente sa giocare meglio al calcio di Osimhen. All’Inter ha dimostrato di essere un leader vero spodestando Lukaku. Però è anche vero che al Mondiale non ha fatto bene. Non a caso il suo posto se lo he preso Julian Alvarez. E notavo anche che lui all’Inter è il più forte in questo momento. In Qatar però è stato la riserve di un signore che ora fa la riserva nel Manchester City a Haland. Questo probabilmente ci racconta il dislivello che c’è tra il calcio inglese e quello italiano. Lautaro Martinez è un giocatore che a me piace tantissimo, però Osimhen secondo me ha qualcosa in più. Il nigeriano mi sembra ciclonico che quando è in area il pallone lo prende sempre lui. Alcuni suoi gol sono pazzeschi. Quando con lo Spezia sfidava i difensori sembrava un personaggio di quelle saghe di vecchi film Maciste contro. Ecco lui è proprio questo».

