Cecchi: «L’altra sera benissimo l’Inter! Scesa in campo la Dea del Calcio»

Stefano Cecchi, in onda su Radio Sportiva, commenta la prestazione dell’Inter contro il Barcellona. Secondo Cecchi, l’Inter ha giocato una grandissima partita, nonostante i nerazzurri abbiano lasciato il possesso del pallone ai blaugrana. La chiave per la vittoria è stato l’agonismo messo in campo da tutti i giocatori interisti

GRANDE GIOIA – Martedì sera l’Inter ha regalato grandissima felicità ai propri tifosi. Dello stesso avviso è Stefano Cecchi, che in diretta a Microfono Aperto, commetta la performance dei nerazzurri contro il Barcellona: « L’altra sera l’Inter ha giocato benissimo, nonostante non abbia rubato l’occhio facendo tiki taka… il possesso palla è stato del 30%. Ma i nerazzurri hanno regalato una grande gioia ai tifosi. L’altra sera Simone Inzaghi è stato molto meno spettacolare rispetto a come lo sono le sue squadre solitamente. Ma ha fatto quello che spesso i bravi allenatori italiani facevano in passato.»

DEA DEL CALCIO – Cecchi è convinto che il grandissimo impegno mostrato dall’Inter sia stato premiato anche da qualche divinità calcistica, che ha fatto sì che gli episodi girassero a favore dai nerazzurri: «Quando giochi con il sentimento dentro, anche la Dea del Calcio è con te. Gli episodi hanno segnato la partita: prima di tutto il tocco di mano di Ansu Fati che annulla il gol di Pedri. Poi, non sappiamo se Dumfries abbia effettivamente toccato il pallone con la mano, ma è probabile. Se quegli episodi fossero girati al contrario, e il Barcellona avesse vinto 1-2, oggi parleremmo d’altro. Ma l’Inter ha messo in campo l’agonismo. Fossi stato interista avrei pensato: “Voi avete queste qualità? (tecniche, ndr) Ok, io vi mostro un’altra via per il successo. L’agonismo”.» Così Cecchi conclude il suo intervento.