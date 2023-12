Cecchi: «Juventus c’è per lo scudetto! Inter e Under-23, non d’accordo»

Cecchi in un suo intervento a Radio Sportiva ha parlato in breve della lotta scudetto, prima di concentrarsi sul tema delle squadre Under-23 presenti in Serie C e di conseguenza l’Inter.

COMPETITIVI – Stefano Cecchi ha parlato così della lotta scudetto e delle seconde squadre presenti in Serie C, con riferimento all’Inter: «La Juventus è in piena lotta per lo scudetto, i quattro punti di differenza con l’Inter sono un fatto contingente. L’Inter non ha squadre in Serie C? L’Under-23 della Juventus ha dimostrato di creare prospetti interessanti, anche perché il settore Primavera non forma per fare il salto di qualità. Io però non sono d’accordo perché sono squadre utili solo alle prime squadre. Ma quello è un campionato di sfide meravigliose per città che vivono il calcio con una passione diversa e tu metti dentro tre squadre, che fra l’altro non possono stare nello stesso campionato delle prime squadre. È qualcosa che tocca un campionato bellissimo con sfide come quella tra Mantova e Padova. Mille storie belle che vai a toccare con qualcosa che stona».