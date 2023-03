Cecchi: «Inzaghi sta facendo bene all’Inter, però è troppo legato al 3-5-2»

Stefano Cecchi, ospite della trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sull’operato di Simone Inzaghi all’Inter.

CAMBIARE FILOSOFIA − Dopo la sconfitta con il Bologna sono piovute molte critiche sull’operato di Simone Inzaghi. In molti sono dell’idea che non sia un allenatore all’altezza dell’Inter. Sull’argomento ha detto la sua anche il giornalista Stefano Cecchi che si è così espresso: «Secondo me i risultati sono dalla sua parte. Comunque Inzaghi sta portando a casa non ciò che si pensava potesse vincere, ovvero lo scudetto, ma delle coppe. Però in quell’ambiente c’è uno scetticismo nei suoi confronti che non nasce da oggi. Già in passato avevo detto che lui e Allegri arrivano in delle squadre con delle tifoserie come quelle di Inter e Juventus marchiate dalla vedovanza. In particolare mi riferisco a quella di Conte. L’unico appunto che posso fare al piacentino è che persiste nel suo modo di vedere il calcio. Ad esempio il Milan va in difficoltà e con grandissimo coraggio Pioli è ripartito con idee diverse. Inzaghi ho come l’idea che sia prigioniero di questo suo modello di calcio. Di questo 3-5-2 con delle scelte sempre uguali come il primo ammonito che esce sempre. A me pare che lui sia un buon allenatore e che a Milano non ha fatto male».