Cecchi: «Inzaghi, che senso ha fare polemica? Inter schiaccia sassi!»

Cecchi non condivide quanto detto da Inzaghi sull’arbitro della semifinale di ritorno di Champions League. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, esprime un pensiero su Inter-Milan (vedi probabile formazione)

FUOCO E LOGICA – Stefano Cecchi dice la sua sulla semifinale di ritorno di Champions League che si giocherà questa sera fra Inter e Milan. Il giornalista, nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, afferma: «Nessuno parlava dell’arbitro e Simone Inzaghi tira fuori la cosa. Ma che senso ha? Siccome il Milan ha quattro francesi allora non lo può essere l’arbitro. Per me Inzaghi è un bravo allenatore che sta allenando con un vento contrario che arriva dalle stanze interiste. Inzaghi qualcosa ha sbagliato, certo. L’Inter in campionato è sotto le sue qualità però è a un passo da una finale di Champions League e dentro una finale di Coppa Italia da cui parte favorita. Abbiamo tutto e non ci accorgiamo di quanto valgono le cose che possiamo perdere. Anche se dovesse perdere la finale di Champions League, l’Inter avrà comunque giocato due finali. Non ci accontentiamo più di niente. Pronostico di Inter-Milan? Il calcio è magnifico perché è un frantumatore di logica. Ma, sempre seguendo la logica, l’Inter oggi è la squadra più in forma del campionato italiano e di tante altre squadre europee. È uno schiaccia sassi e dà l’impressione di saper gestire questo vantaggio. Credo che sarebbe davvero terribile per Inzaghi se dovesse sbagliare approccio in una squadra che ci dice essere più in palla del Milan attualmente. Sulla carta l’Inter ha tanti vantaggi, del risultato ma anche di una condizione ottimale. Il fuoco lo accendi pensando alla possibile impresa del Milan, alzando l’umore per l’attesa. L’Inter è favorita ma accendere i riflettori crea ancora più attesa e pathos per il derby».