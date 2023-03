Cecchi: «Inzaghi non merita tutte queste critiche. Lui come Allegri»

Il giornalista Cecchi, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha detto la sua sulle tanate critiche che i tifosi dell’Inter riservano a Inzaghi. Paragonandolo ad Allegri.



TROPPE CONTESTAZIONI – Stefano Cecchi ha espresso la sua opinione su Simone Inzaghi e le tante critiche che sta ricevendo in questa sua seconda stagione all’Inter. Le sue parole: «Inzaghi probabilmente non è un fenomeno, ma non si merita neanche le critiche che in questo momento il mondo interista gli rovescia addosso. Mi sembra che lui sia un po’ la fotocopia milanese di Massimiliano Allegri. Inoltre ricordiamoci che qualcosa l’ha vinta, perché ha portato a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Continua poi a passare inosservato che nel girone eliminatorio di Champions League l’Inter ha fatto fuori il Barcellona. Se questa sera Inzaghi dovesse passare il turno qualcosa di positivo in bilancio lo mette anche quest’anno».

LE DIFFERENZE – Cecchi valuta il materiale dell’Inter di Inzaghi con la rosa di Antonio Conte: «La squadra che ha in mano ora è molto meno forte di quella che due anni fa ha vinto il campionato. La scorsa stagione gli è stato tolto il terzino più forte del campionato, Achraf Hakimi, e il centravanti migliore. Hai ricomprato l’attaccante, ma purtroppo ha avuto qualche problema. Se questa sera nella gara decisiva gioca Edin Dzeko, ci sarà un problema anche tecnico che va oltre l’allenatore. Al piacentino si possono imputare altre colpe. Per esempio il fatto che non cambia mai il 3-5-2 o aver scelto alcuni calciatori come Joaquin Correa al posto di altri. Fondamentalmente però non è che sta facendo malissimo. Se ho fatto la considerazione che il mondo juventino ritiene Allegri un elemento estraneo, lo stesso discorso vale anche per Inzaghi. Però non se lo merita: non è principalmente colpa sua se le cose non vanno all’Inter».