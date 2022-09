Cecchi: «Inzaghi in confusione! Guardate movimenti Skriniar. Conte…»

Stefano Cecchi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter, in difficoltà dopo la sconfitta contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato

DIFFICOLTA’ – Stefano Cecchi parla a proposito del momento dell’Inter: «Conte è un bravissimo allenatore, che ha il pregio di ricostruire ambienti demotivati. Ma spesso lo sovraeccita. Scudetto vinto con l’Inter? Era la più forte del campionato, con Lukaku che trascinava tutti. Inter? È la stessa tolto Perisic. Ha aggiunto Lukaku, Mkhitaryan. Inzaghi va in confusione quando le cose non vanno. Se si guardano i movimenti di Skriniar all’interno della partita qualcosa non torna: scala tre posizioni della difesa. Ma la spinta di Conte non c’entra niente! L’anno scorso ai nerazzurri è mancato Lukaku e non Conte. Ed in certi casi è mancata la fortuna. Non so quanto Pintus abbia inciso. Certo c’è qualcosa di diverso, ma non può essere solo l’assenza di Perisic».