Cecchi: «Inzaghi è un guado, giochista ma con schema risultatista»

Cecchi ha espresso la sua opinione su Inzaghi, tecnico dell’Inter. Secondo il giornalista, il mister nerazzurro sta nel mezzo tra due scuole di pensiero

GUADO − Su Radio Sportiva, Stefano Cecchi si esprime su Simone Inzaghi: «Non è vero che Inzaghi freni l’Inter, perché con quel calcio l’Inter rischia di vincere la Champions League. Il suo limite? È un guado, una via di mezzo, un po’ come la sua città natale, Piacenza, che non è ancora Lombardia, ma non è più Emilia. Il suo calcio, il 3-5-2, è una via di mezzo, perché non è una roccaforte, cioè all’italiana, ma ha l’ambizione di possedere la partita e dominarla. E in questo guado la gente non vede Inzaghi come giochista o risultatista. Lui gioca con uno schema risultatista, ma vuole fare il giochista. Bravissimo allenatore, che allena una delle squadre più forti d’Italia. Il limite dell’Inter? Come rosa non è più forte dello scorso anno, sui titolari non so se è più forte. Non è una squadra che può uccidere il campionato o la Champions League. Inzaghi non è definito».