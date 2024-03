Cecchi: «Inzaghi ha fatto diventare altro il 3-5-2 medievale! Atipico»

Inzaghi è riuscito laddove molti altri avevano fallito, ossia riuscire a giocare un calcio divertente col modulo 3-5-2. Sull’allenatore dell’Inter si esprime il giornalista Cecchi a Microfono Aperto, su Radio Sportiva.

LA CRESCITA – Stefano Cecchi trova nel gioco dell’Inter una particolarità tutt’altro che scontata: «Simone Inzaghi come lo riassumiamo? È bravo, perché ha inventato questo calcio che è un qualcosa di diverso. Non è il calcio olandese, che in Italia hai visto fare ad altri allenatori, e ti frega perché la postura del calcio di Inzaghi è il mantra del 3-5-2. Ossia lo strumento con cui il fabbro ferraio forgia le difese, col martello e l’incudine dei difensori centrali che non si muovono mai. Ha preso questa veste medievale e l’ha fatta diventare altro, perché il calcio di Inzaghi è diverso. È un 3-5-2 atipico, per quello che pensavamo essere il 3-5-2 di altri allenatori. Di solito è aspettare e ripartire: non è questo Inzaghi. È una via di mezzo, non è ancora Olanda totale ma non è più Nereo Rocco e quella roba là. È un calcio molto intelligente».