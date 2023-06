Cecchi: «Inter, via Onana per tenere Lukaku? Squadra indebolita!»

Cecchi perplesso sulla possibile operazione dell’Inter, che può sacrificare André Onana per riportare Lukaku a Milano. La squadra ne uscirebbe indebolita

PERPLESSO − Stefano Cecchi, in collegamento su Radio Sportiva, si esprime sull’idea dell’Inter di cedere Onana per riprendere Lukaku: «Sono perplesso. Onana non mi era convinto fino a metà campionato, ma è cresciuto giocando. Più giochi più esplodi, la fase finale è quella di un ottimo portiere. Ora rinunciarci per prendere Lukaku non lo so, anche se 50 milioni per un portiere sono dei numeri abbastanza consistenti. Ad oggi sacrificare Onana per tenere Lukaku la squadra si impoverisce perché perdi il portiere titolare. Lukaku inoltre ha fatto panchina lo scorso anno. Thuram è un buon giocatore, ma è diverso da Dzeko. Non so se esce rafforzata l’Inter. Ma se perdi Onana devi mettere una forza in più altrimenti ti indebolisci. Noto che le grandi squadre si stanno tutte indebolendo. Tutte partono da una cessione».