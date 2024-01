Cecchi: «Inter, una sensazione clamorosa. Ora può indirizzare»

L’Inter è passata domenica a Firenze e ora si sposta già l’attenzione al derby d’Italia contro la Juventus. Per Cecchi, intervenuto stamattina a Microfono Aperto su Radio Sportiva, lo scontro diretto non sarà decisivo.

TUTTO APERTO – Stefano Cecchi guarda gli scenari per il campionato in caso di vittoria dell’Inter sulla Juventus: «Chiuso no, indirizzato sì. Perché l’Inter in questo momento ha un punto di vantaggio con una partita da recuperare, contro l’Atalanta che non è semplice. Dovesse vincere sì lo indirizza, sarebbe +4 e potenzialmente +7. Ma ricordiamoci sempre il precedente di Bologna. Chiuso secondo me no, perché questo campionato ha tanti rivoli inesplorati che si notano ogni domenica. Ma indirizzato sì».

IL VALORE – Cecchi torna sulla partita di domenica sera: «L’Inter ha questa sensazione di forza clamorosa. Vedi questi giocatori, che fanno delle folate. La Fiorentina ha provato a reggere, ma erano due squadre di caratura diversa. Se la Fiorentina rimane con dei rimpianti, per il rigore, contro una squadra di due categorie superiori vuol dire che qualcosa ha fatto. Aveva superato dei deficit di rosa, ma ha dei problemi evidenti in attacco. Lautaro Martinez l’altra sera fa un gol da campione assoluto, M’Bala Nzola tre palloni e li perde».