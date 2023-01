Cecchi: «Inter-Parma, divario enorme! Buffon? Non benissimo su Acerbi»

L’Inter fino all’87’ è stata arginata benissimo dal Parma a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia, poi ci hanno pensato Lautaro Martinez e Acerbi a regalare i quarti a Inzaghi. Cecchi ha visto una grande differenza tecnica e un Buffon non così impeccabile. Il suo intervento a Radio Sportiva

DIVARIO – L’Inter è stata arginata molto bene dal Parma a San Siro, ma Stefano Cecchi preferisce guardare al concreto: «Io credo che ci sia un divario enorme, il Parma ha fatto una buona partita ma quando i valori in campo si mettono sulla bilancia il peso lo senti. Nel calcio moderno se non stai attento lo scivolone è dietro l’angolo. Mi è sembrata un’Inter non con la stessa testa che ha messo contro il Napoli, ma è anche normale. Però la differenza tecnica si vedeva».

NON BENISSIMO – Cecchi ha visto un Gianluigi Buffon non così impeccabile sul gol di Francesco Acerbi: «Buffon bene ma non benissimo, sul gol di Acerbi rimane molto tempo a terra. Il Buffon di una volta magari avrebbe reagito subito. Ripeto, se ama ancora giocare… Sono dell’idea che se sei un così grande campionato dovresti avere l’accortezza di capire quando è il momento di mantenere intonsa la tua immagine sacra. Se continui a giocare che cosa aggiungi?».