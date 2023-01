Cecchi: «L’Inter non è più di Conte, ma non è ancora di Inzaghi»

Stefano Cecchi ha parlato a Sky, facendo una propria riflessione riguardo Inter e Napoli e come arriveranno al big match che potrà dire già tanto di questo Campionato.

INZAGHI – Secondo Stefano Cecchi, Simone Inzaghi si gioca parecchio in Inter-Napoli. Quest’anno non sono arrivate buone risposte dagli scontri diretti. La gara contro il Napoli diventa quindi un’occasione di riscatto: «Il Napoli, ho letto una dichiarazione di Sabatini, è una squadra erotica. Affascina, ammalia, è carica di promesse. L’Inter è diversa. È un po’ come Piacenza, la terra di passaggio di Inzaghi. Piacenza è ancora Emilia, ma non è ancora Lombardia. L’Inter non è più di Conte, ma non è ancora di Inzaghi. È una squadra di mezzo che da questa sfida può venire fuori. Inzaghi penso si giochi moltissimo in questa sfida». Così Cecchi presenta la gara di domani, mettendo un po’ di pressione al tecnico nerazzurro.