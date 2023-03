Cecchi: «Inter e Milan pensino a qualificarsi, le chance ci sono»

Stefano Cecchi, ospite delle trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sul pensiero di alcuni tifosi sul senso del prosieguo in Champions League di Milan e Inter.

GIUSTO POTER SOGNARE − Stefano Cecchi, ha detto la sua sul pensiero di un tifoso. Secondo lui Milan e Inter non dovrebbero andare ai quarti di Champions League per pensare a qualificarsi alla prossima edizione della competizione. Le sue parole: «Questo è un ragionamento ragionieristico che ha un suo fondamento. Il calcio però non è ragioneria dei sentimenti. Il calcio è l’anarchia dei sentimenti. Io se fossi un tifoso del Milan e dell’Inter io stasera la vedrei con grandissima passione la partita con il Tottenham, così come quella con il Porto. Se il cammino europeo dovesse andare avanti quante secchiate di emozioni prenderei addosso. Io capisco chi dice che fa più comodo arrivare quarti. Ma arrivare quarta e andare in coppa per poi decidere di andare fuori e poi arrivare nuovamente quarta, rischia di diventare come il gatto che si morde la coda. Questo andrebbe a togliermi il gusto di vedere il calcio. Poi siccome l’andata è andata bene per entrambe, perché non dovrei sperare di andare avanti?».

BUONE POSSIBILIÀ − Il giornalista ha poi espresso un suo parere sulla possibilità delle tre italiane di andare in Champions League. Le sue parole: «Il Napoli secondo me può andare avanti. L’Inter può farcela. La squadra che ha più difficoltà secondo me è il Milan che stasera ha bisogno di un’impresa. La squadra però ha dimostrato che se è ben quadrata e se è romantica come ha fatto vedere di poterlo essere. Può farcela con anche contro una rosa che le è superiore. Se ciò dovesse accadere, applausi sperticati e Pioli e ai suoi»

