Cecchi: «Inter, con questo Lukaku Conte non avrebbe vinto!»

Nel suo intervento per Radio Sportiva, il giornalista Stefano Cecchi ha analizzato brevemente la stagione dell’Inter e il lavoro di Simone Inzaghi. Prendendo come punto in comune, rispetto allo scudetto vinto da Antonio Conte, le prestazioni di Romelu Lukaku.

SCUDETTI VINTI E PERSI – Questo il pensiero di Stefano Cecchi sul lavoro di Simone Inzaghi in nerazzurro: «Lo scorso anno cos’è mancato all’Inter per vincere lo scudetto? Conte o Lukaku? Io non ho dubbi: con il Lukaku di due anni fa lo scudetto lo vinceva anche Inzaghi. Allo stesso modo, se Conte aveva il Lukaku di quest’anno non lo vinceva lo scudetto».