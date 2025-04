Cecchi: «L’Inter ha scelto di correre il rischio. Scudetto? Dico Napoli»

Stefano Cecchi è intervenuto come ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva. Tra i vari temi trattati dal giornalista, ha analizzato la lotta scudetto tra Inter e Napoli. Per Cecchi il calendario sarà uno dei fattori decisivi per l’assegnazione del campionato.

CALENDARIO – Stefano Cecchi, ospite a Radio Sportiva, è tornato a parlare del duello a distanza tra Inter e Napoli. Per il giornalista, il calendario così differente tra le due squadre sarà sicuramente uno dei fattori principali, tanto da veder favorita la formazione di Antonio Conte: «Si è vero, le ha affrontate prima e ora ha un calendario più facile. Non lo diciamo per gufare il Napoli, ma è un dato di fatto. Io credo che hanno molte possibilità di vincere lo scudetto, basta vedere le partite che avrà l’Inter. Bayern Monaco, Bologna e poi derby di Coppa Italia, che Conte ha scelto di non fare, scegliendo di puntare tutto sul campionato. L’Inter ha scelto di correre il rischio concreto di non vincere niente alla fine. Preparare queste partite in pochi giorni non è facile: se ad esempio il Napoli pensa già al Monza, l’ Inter deve pensare solo al Bayern Monaco, sarà un vantaggio? Se devo scommettere 1€ per forza lo metto sugli azzurri».