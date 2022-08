Cecchi: «Inter ha fame, Juventus no: vedi Lecce e Genova. Bremer goffo!»

Stefano Cecchi, in collegamento su Radio Sportiva, ha detto la sua sulle differenze tra Inter e Juventus. Le sfide contro Lecce e Sampdoria sono due esempi lampanti. Poi critica la prestazione di Bremer a Genova

QUESTIONE DI FAME − Cecchi individua le differenze tra Inter e Juventus: «A Lecce l’Inter non gioca benissimo ma quando c’è stato l’assalto finale ero convinto che l’Inter avrebbe trovato il gol. Ieri sera la Juventus non aveva la voglia e la determinazione nel trovare il gol. È una squadra senza fame, che fa passaggi sterili. Bremer male. Ha sbagliato cose in maniera goffa».