Cecchi: «Inter, sono convinto di una cosa. Può incidere sulla Serie A!»

Stefano Cecchi ha posto l’accento su un fattore che potrebbe pesare sul rendimento dell’Inter in campionato, sottolineando come il Napoli possa approfittarne in vista del raggiungimento dello scudetto.

LA SITUAZIONE – L’Inter si trova momentaneamente a 4 punti dal Napoli capolista, in attesa del recupero del match con la Fiorentina interrotto al 17′ a causa del malore accaduto a Edoardo Bove. I nerazzurri, per quanto riguarda la Champions League, occupano invece la seconda posizione momentanea nel girone unico della competizione a 3 gare dalla fine. Le ambizioni del club meneghino potrebbero essere soddisfatte, dunque, grazie all’accesso diretto agli ottavi della coppa europea. Ciò non solo determinerebbe in maniera evidente lo status dell’Inter a livello internazionale, ma aiuterebbe anche dal punto di vista del recupero fisico, dato che consentirebbe ai calciatori di risparmiarsi le due partite dei playoff.

Inter ambiziosa: la Champions League può togliere qualcosa sul piano nazionale

IL RAGIONAMENTO – Proprio in merito alla massima competizione europea, il giornalista Stefano Cecchi ha rimarcato a Radio Sportiva come l’attenzione che l’Inter sta destinando alla Champions League potrebbe avere un’influenza sul rendimento in campionato. Questo il suo commento: «La squadra azzurra, per me, deve essere considerata come una delle favorite per lo scudetto. Il fatto che non giochi in Europa aiuta moltissimo, dato che ogni sabato o domenica, dopo la partita, i partenopei possono concentrarsi direttamente sulla successiva gara di campionato. Per quanto riguarda l’Inter, invece, penso che si stia dando molta attenzione alla Champions League. Questo potrebbe pesare poi sul campionato».