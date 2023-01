Cecchi: «Inter, caso Asllani! In Italia diventa campione chi non ha i mezzi»

L’Inter contro il Parma ha sofferto più del dovuto conquistando i quarti di finale di Coppa Italia solo nei tempi supplementari. Stefano Cecchi, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, non condanna i nerazzurri ma individua in Asllani un ‘caso’ (vedi articolo)

CASO NERAZZURRO – L’Inter contro il Parma non è stata per nulla brillante, agganciando il risultato solo all’87’ con Lautaro Martinez. Stefano Cecchi non se la sente di rimproverare i nerazzurri ma individua un caso in Kristjan Asllani: «Io non condanno l’Inter vista contro il Parma, ci sta che si abbassi un po’ la tensione in partite del genere. Asllani è un po’ un caso per esempio, in Italia facciamo spesso diventare campioni chi non ha ancora i mezzi per esserlo. Asllani alla fine ha fatto un solo girone all’Empoli, giocò benissimo ma per giocare nell’Inter ci vuole ben altro. Sei intonato ma sul palco di Sanremo non basta essere intonato. Magari tra due anni sarà un fuoriclasse ma ha bisogno di crescere e a volte certe piazze non ti danno tempo».