Cecchi: «L’Inter aspetta Lukaku con Dzeko che fa cose straordinarie»

Stefano Cecchi ha parlato della situazione riguardante l’attacco dell’Inter. Con Lukaku out, secondo lui i nerazzurri possono puntare su un grande Dzeko.

STRAORDINARIO – Stefano Cecchi ha commentato così la ricaduta di Romelu Lukaku, nuovamente out: «Lukaku è l’investimento più caratterizzante che ha fatto l’Inter. Credo che verrà aspettato. Vorrei complimentarmi con Dzeko che è un giocatore che in questo momento sta facendo cose straordinarie. Sta tamponando un’assenza molto importante per l’Inter. Lukaku lo vedo al centro dell’attacco dell’Inter dopo il Mondiale ormai, non vedo alternative. Sembra che ci sia la voglia di riscattare il prestito, quindi non vedo nuovi arrivi a gennaio». Così Cecchi ai microfoni di Radio Sportiva.