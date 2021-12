Cecchi: «Icardi in Italia? Quanto mi piaceva! Un’altra chance gliela darei»

Stefano Cecchi ha parlato dell’ipotesi ritorno in una squadra italiana per Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex Inter: le sue dichiarazioni.

RITORNO – Queste le parole nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva da parte di Stefano Cecchi sull’ipotesi ritorno in Italia, magari alla Juventus, per Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex Inter. «Icardi in Italia? Quanto mi piaceva! Ora si è perso in quel circo che è il PSG, ma un’altra chance gliela darei».