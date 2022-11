Cecchi: «Dimarco? Per un tifoso Inter è più bello vederlo segnare. Identità»

Cecchi si è espresso su Dimarco, ormai colonna dell’Inter. Il laterale, a detta sua, rappresenta appieno cosa significhi essere tifoso. Sintomo di grande identità. Le sue parole a Radio Sportiva

POETICO − Stefano Cecchi racconta l’ascesa all’Inter del laterale: «Dimarco? A me sembra che racconti un’identità forte che si è guadagnato attraverso il merito quello che sembrava impossibile ad inizio stagione o un paio di anni fa. Quando rientra a Milano aveva davanti prima Perisic e poi Gosens. Infatti viene impiegato da braccetto ma il suo ruolo è l’esterno. Ogni volta che sale sulla fascia e crossa, ti sembra di vedere un tifoso interista che sventola la bandiera. Per un tifoso nerazzurro è più bello vedere segnare un giocatore come lui».