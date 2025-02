Cecchi convinto: «Giusto non annullare la rete di Arnautovic. Ma una modifica!»

Stefano Cecchi ha parlato dell’episodio relativo al primo gol dell’Inter contro la Lazio, nei quarti di finale di Coppa Italia, siglato da Marko Arnautovic al volo da fuori area. Secondo il giornalista, è stato giusto non annullare la rete dell’austriaco.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha sconfitto la Lazio, nel match dei quarti di finale di Coppa Italia, anche grazie alla splendida rete da fuori area di Marko Arnautovic. Sul punto si è detto molto, con varie voci critiche sulla scelta dell’arbitro Michael Fabbri di non annullare il gol per la posizione “influente” di Stefan De Vrij al momento del tiro dell’austriaco. Tra queste voci vi è stata anche quella di Graziano Cesari, il quale ha espresso la sua opinione favorevole all’annullamento della rete in base alla “presenza di De Vrij, che era in fuorigioco, sulla traiettoria”. Ma sono anche tante le visioni di segno contrario.

Cecchi sul gol del vantaggio di Arnautovic in Inter-Lazio

IL RAGIONAMENTO – A giudicare giusta la scelta di Fabbri è stato anche Stefano Cecchi, il quale ha così presentato la sua opinione a Radio Sportiva sul punto: «Non lo avrei annullato per mille motivi. In particolare, De Vrij non incide sul posizionamento di Mandas al momento del tiro di Arnautovic. Per me è stato giusto non annullarlo, ma una cosa non ho condiviso. Non capisco perché non siano andati al VAR: per confortare la sua scelta, l’arbitro tende a non andarci. Come se chiamare l’arbitro al VAR dovesse necessariamente implicare un ribaltamento della sua decisione al termine del consulto allo strumento elettronico. In tal senso, mi piacerebbe che le cose potessero cambiare».