Cecchi: «Conte si lamenta, perché dopo Empoli non ha parlato?»

L’Inter ha giocato domenica contro il Napoli e pareggiato per 1-1. A San Siro ci sono tante polemiche, Stefano Cecchi dice la sua su Radio Sportiva.

SCONTRO – Stefano Cecchi polemizza sugli interventi di Antonio Conte e del suo presidente. Le parole post Inter-Napoli non sono proprio piaciute: «Io punterei ancora un euro sul Napoli, anche se l’Inter è più forte. Domenica hanno capito reciprocamente che saranno avversari fino alla fine della stagione. Marotta e De Laurentiis hanno tirato in ballo parole forti, c’è un clima di tensione importante. Io il rigore di Inter-Napoli non lo avrei fischiato. Ma perché non si arrabbia nell’episodio di Empoli–Napoli, dove il rigore è dello stesso tipo e della stessa, bassa, intensità. Sono contatti lievi e non si devono dare questi falli in area a favore dell’attaccante. Fra Inter e Napoli si è creata una guerra politica contro gli arbitri per attrarre il favore degli arbitri. Dovrebbero lavorare con più serenità i direttori di gara».