Cecchi realista: «Conte, narrazione scudetto assurda! Inter e Napoli pari forza»

Stefano Cecchi non ci sta al racconto di Antonio Conte sulla corsa allo scudetto. Il giornalista analizza il quadro di Inter e Napoli, evidenziando oggettivamente limiti e potenzialità delle due squadre.

ACCANIMENTO – Intervenuto su Radio Sportiva, Stefano Cecchi si sofferma sulla narrazione portata avanti da Antonio Conte nel corso di questa stagione sul potenziale inferiore del suo Napoli, rispetto all’Inter, nell’ottica della lotta allo scudetto. Il giornalista esordisce dicendo: «In questo momento l’Inter è nel mirino di molti perché vince. Il tifoso di una squadra si sente minacciato e ha un gesto di amorevole ribellione. Negli anni precedenti non c’era accanimento terapeutico sulla squadra nerazzurra. Se non vincesse non succederebbe questo».

Inter, Napoli e la lotta scudetto: Cecchi smentisce Conte con dati oggettivi!

PARI FORZA – Stefano Cecchi si sofferma sulla corsa allo scudetto di Inter e Napoli: «Conte è proprio bravo ma lui, come anche Gasperini, esce dal campo e dice cose assurde. Il Napoli è la squadra più forte del campionato? No, ma non è neanche quell’armata Brancaleone che viene descritta. Il Napoli è fortissimo. Dopo la rosa dell’Inter c’è quella dei partenopei, della Juventus. Come forza siamo lì. Con un fatto, poi, che passa inosservato. Il Napoli, da quando ha battuto il Milan lo scorso weekend, sta pensando alla partita successiva di campionato».

UN SOLO OBIETTIVO – Stefano Cecchi prosegue mettendo in luce un fattore particolarmente rilevante: «L’Inter, invece, stasera gioca un derby di Coppa Italia ed è lì con la testa: qualcosa perde. Poi ci sarà un altro derby di Coppa Italia, dal quale il Napoli esce per una scelta di Conte non straordinaria. Esce dalla competizione agli arbori, mandando in campo quasi i magazzinieri. Conte ovunque vada sceglie un obiettivo, perché probabilmente sa che il suo tipo di calcio prosciuga le energie. Ma questo non è un merito, al massimo è un limite. Oggi nell’impianto il Napoli ha nove undicesimi della squadra che ha vinto lo scudetto, ed ha aggiunto McTominay che è uno dei tre centrocampisti più forti del campionato, Buongiorno, Neres. Il Napoli non ha l’obbligo di vincere il campionato, ma ha l’obbligo di provarci».