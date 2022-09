Cecchi: «Conte? Lasciate ‘vedove’ a Milano! Inter in difficoltà, ma…»

Stefano Cecchi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter, in difficoltà dopo le sconfitte con Milan e Bayern Monaco

DIFFICOLTA’ – Stefano Cecchi parla a proposito del momento dell’Inter: «L’Inter sbaglia il derby e però lo sbaglia con quei 15′ finali in cui poteva agguantare il pareggio. Ma se mi chiedete chi è il migliore del Milan io vi dico Leao o Maignan. L’Inter non ha perso con demerito. È un momento no in cui si è persa convinzione dei mezzi. Manca Lukaku che è il giocatore che gli avrebbe fatto fare il salto di qualità. Mondo dell’Inter in ebollizione, c’è un allenatore molto bravo che lascia molte vedove, lo ha fatto a Torino lo sta facendo a Milano. C’è una sorta di rimpianto di Conte, come se Inzaghi fosse un Conte che non ce la fa. Inzaghi è altro, o ha tentato di essere altro, è un calcio diverso quello proposto dai due tecnici. Pensavo che l’Inter fosse candidata allo scudetto, la più forte. Ma il campionato è lungo».