Cecchi comprende Inzaghi: «Turnover contro la Lazio? Conta questo!»

Stefano Cecchi ha affermato di comprendere la scelta di Simone Inzaghi di effettuare un significativo turnover in Inter-Lazio. Una la ragione principale per cui la condivide.

IL PUNTO – L’Inter di Simone Inzaghi sfiderà la Lazio nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri si presenteranno all’incontro nella consapevolezza di avere ancora tre grandi obiettivi in vista del resto della stagione: la coppa nazionale è sicuramente uno di questi. Ma proprio perché vi sono altri due desideri importanti in vista della conclusione della stagione, la squadra meneghina pensa al match contro i biancocelesti con uno sguardo più ampio rispetto a quello orientato esclusivamente al singolo incontro con la compagine di Marco Baroni.

Cecchi condivide le scelte di formazione di Inzaghi per Inter-Lazio

IL COMMENTO – Il giornalista Stefano Cecchi si è pronunciato a Radio Sportiva in merito alla decisione di Simone Inzaghi di optare per il meccanismo delle rotazioni in Inter-Lazio. Dal suo punto di vista, il tecnico piacentino fa bene a scegliere di intraprendere questa strada: «L’Inter ha ancora, oltre alla Coppa Italia, un grande e un grandissimo obiettivo. Di conseguenza, capisco totalmente la volontà di Inzaghi di ricorrere a vari cambiamenti per poter sostenere il peso delle successive sfide».