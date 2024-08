Cecchi critico: «Chiesa, poca personalità! All’Inter tornerebbe indietro»

Non si esaurisce l’idea del passaggio di Federico Chiesa dall’Inter alla Juventus. Sull’argomento si pronuncia, in maniera piuttosto critica, il giornalista Stefano Cecchi.

TECNICA – Stefano Cecchi, intervenuto su Radio Sportiva, analizza su due fronti specifici Federico Chiesa, al centro delle voci di mercato che lo vedrebbero intenzionato a passare in nerazzurro: «L’Inter gioca col 3-5-2, Chiesa non ce lo vedo seconda punta. Simone Inzaghi ha Taremi, Thuram e Lautaro Martinez. Paradossalmente, se andasse all’Inter tornerebbe indietro nel tempo col 2-5-2 di Iachini, quando giocava a destra. Chiesa aveva nella sua esplosività la sua arma migliore. Dopo l’infortunio qualcosa ha perso e continuando a giocare sempre a testa bassa qualcosa si perde. Il grande problema di Chiesa è che spesso si incaponisce in azioni isolate e raramente è uomo assist. Non lo era nella Fiorentina e non è riuscito ad esserlo nella Juventus. È un magnifico solista che se perde quell’elettricità rischia di essere incompiuto. Ma io continuo a pensare che il problema di Chiesa sia il carattere. Me lo raccontano mille episodi che ho saputo anche dall’ambiente Fiorentina».

Chiesa-Inter, Cecchi dubbioso: ecco qual è il suo problema

CARATTERE – Stefano Cecchi continua, soffermandosi sul comportamento di Federico Chiesa: «Per come la vedo io ha poca personalità e non a caso tutte le scelte importanti sono sempre passate dalla famiglia, quasi come a scavalcarlo. Nel calcio se se ti manca la personalità, tu puoi avere il più grande talento del mondo, resi un inespresso. Io ho l’impressione che Chiesa sia rimasto figlio di questa dimensione nel quale il suo carattere non ha mai prevalso. Vlahovic, per esempio, ha fatto un percorso molto simile al suo, eppure certi tratti caratteriali sono assolutamente l’opposto. Nel serbo vedi la strafottenza del centravanti, la prepotenza del calciatore che vuole imporsi a prescindere dall’entourage che ha intorno. Chiesa mi sembra che sia in un meccanismo in cui lui è l’ultima ruota rispetto agli altri. La scelta di non rinnovare con la Juventus non ha senso. In questo momento è più ciò che il club bianconero ha dato a Chiesa del contrario, e lui non riconosce questo».