Cecchi: «Champions League, Inter solida. Brozovic e Lukaku? Futuro…»

Stefano Cecchi ha parlato dell’Inter, in Champions League contro il Porto negli ottavi di finale, e di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

BROZOVIC – Queste le parole da parte di Stefano Cecchi su Radio Sportiva rispondendo a una domanda. «A me l’Inter pare una squadra solida che può avere un percorso in Coppa (Champions League, ndr), a prescindere dall’avversario. Certo, i due giocatori che ha detto (rientro di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, ndr) molto caratterizzeranno e possono caratterizzare l’Inter perché Brozovic è stato il fulcro. Si pensava di non poterne fare a meno. Poi devo dire Inzaghi, bravo, scopre Calhanoglu in quel ruolo e paradossalmente a tratti Calhanoglu racconta un calcio quasi più romantico, più avvolgente. Brozovic è più crudo, è più concreto».

LUKAKU – Cecchi ha aggiunto. «L’altro è più regista classico, però Brozovic è stato una colonna di questa Inter, ma credo che il futuro dell’Inter dipenda più che da Brozovic da quel signore, centravanti che risponde al nome di Lukaku che due anni fa fu l’uomo che consegnò lo scudetto a quella squadra insieme a Hakimi e che quest’anno, se facciamo la classifica del delusometro, insieme a De Ketelaere, c’è lui in testa sul podio. Fin qui ha deluso, eppure io sono convinto che possa raccontare una dimensione diversa. Eppure io sono convinto, se torna a essere, non dico quel giocatore lunare, marziano che era due anni fa, ma un giocatore solido accanto a Lautaro Martinez formerebbe una coppia mica da poco».

PERCORSO EUROPEO – Infine Cecchi. «Quindi l’Inter, secondo me, se le condizioni che ho detto ora tornano, perché non pensare a un’Inter dentro un percorso europeo non di poco conto, non di poco corso. Porto squadra difficile, ma non impossibile? È un calcio rognoso il calcio portoghese in questo periodo. È un calcio rognoso, l’Inter però ha la forza però per farcela. Poi se ce la farà non lo so e non faccio pronostici, ma la forza per farcela ce l’ha l’Inter».