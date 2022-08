Cecchi: «Il calcio è “sofferenza”, i tifosi Inter hanno una partita nel cuore!»

Cecchi, in collegamento su Radio Sportiva durante la trasmissione ‘Microfono aperto‘, non ha dubbi su quale sia la partita che più di tutte i tifosi dell’Inter hanno nel cuore

IL BELLO DEL CALCIO − Stefano Cecchi ha una sua personalissima visione del calcio. Il giornalista è amante del gioco romantico in cui la ‘sofferenza’ prevale sull’estetica. Questo l’esempio che ha tirato in ballo: «Se chiedi ha un tifoso dell’Inter quale sia stata la partita più bella che ricorda sicuramente ti dirà Barcellona-Inter del 2010, semifinale di ritorno di Champions League al Camp Nou. È stata una partita non bellissima tecnicamente, giocata male e dolorosa. Ma i tifosi nerazzurri ricorderanno quella perché il calcio è una bellissima sofferenza. È stata una partita meravigliosa da questo punto di vista con l’Inter in dieci quasi per tutta la gara».