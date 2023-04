Cecchi: «Atto di Gravina può fare un disastro! Se Lukaku segna…»

Il giornalista e scrittore Stefano Cecchi ha parlato questa mattina a Radio Sportiva di quanto accaduto con Romelu Lukaku in Coppa Italia (vedi articolo). Per lui l’intervento di Gabriele Gravina può dar vita a un potenziale disastro.

RISCHIO − A Radio Sportiva, nel corso di “Microfono Aperto”, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato di quanto accaduto con l’attaccante belga dell’Inter in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia: «Il tema di Romelu Lukaku in Coppa Italia è interessante e profondo. Bisogna difendere il calcio dalla feccia del razzismo. Il punto è: come si è applicata questa storia? La giustizia deve avere il suo gruppo ma questo atto di Gravina rischia di essere un disastro. È sembrato un editto papale. Se Lukaku fa gol si aprirà un mare di polemiche. Per come la vedo io la battaglia contro il razzismo non dev’essere inquinata da nulla di parte. Quante ingiustizie ci sono nel mondo del calcio? Si apre un fronte per cui non ci sono più tre gradi di giudizio sportivo, ma si apre un quarto grado in cui interviene il presidente. È bella la motivazione ma non si sa che direzione può prendere. Quella che è una battaglia sacrosanta, e complimenti alla giustizia che non ha fatto di tutta un’erba un fascio ma ha punito 171 persone, ma la mossa di Gravina rischia di aprire un fronte di polemica».