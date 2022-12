Cecchi: «Adriano era un pallone d’oro predestinato! Frecciarossa in corsa»

Cecchi ritiene l’ex Inter Adriano un giocatore clamoroso, che però non è riuscito a mantenere le promesse. A detta sua hanno influito due aspetti negativi della propria vita

GIOCATORI CHE HANNO DELUSO − Stefano Cecchi, su Radio Sportiva, individua due giocatori in particolare: «Adriano non era un giocatore di calcio, era un pallone d’oro predestinato. Un Frecciarossa in corsa e quando partiva era infermabile, ho visto Costacurta rimbalzare contro Adriano. Purtroppo la morte del padre e l’alcool hanno influito. E l’altro è Pato che rendeva semplici cose difficili. Adriano aveva i mezzi per vincere il pallone d’oro, era più grosso di Mbappe. Il gol al Real Madrid da giovanissimo incredibile, giocatore clamoroso».