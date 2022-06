Ceccarini: «Tonali e Barella hanno stesso valore! Bremer? Inter si sbrighi»

Niccolò Ceccarini, in collegamento su Tmw radio, ha giudicato il valore economico di Tonali e Barella. Poi fa una considerazione sull’affare Bremer-Inter

MERCATO − Ceccarini si esprime su Tonali e Barella per poi passare alla questione Bremer: «Tonali-Barella? Sono due ottimi giocatori che hanno lo stesso valore. Difensori a rischio di partire? Bremer vuole andare, lui è in parola con l’Inter ma ad un certo punto bisogna chiuderle le operazioni. Se l’Inter non vende, Bremer dove va. Va al Milan? L’Inter non può tenere a lungo questa situazione, dovrà chiudere l’affare».