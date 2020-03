Ceccarini: “Serie A, diverse ipotesi al vaglio. Una preferenza”

Ceccarini si augura che la Serie A arrivi regolarmente alla fine, come auspicato ieri dalla Lega (vedi articolo). Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, segnala le varie ipotesi e l’ovvio fattore di rischio.

SERIE A DA RIPRENDERE – “Le ipotesi al vaglio sono diverse. Sarebbe preferibile che si potesse completare il calendario in maniera regolare, ma ora nessuno può prevedere quello che accadrà domani, figuriamoci tra un mese o due. Se tutti ci atterremo alle regole, l’emergenza potrà passare in tempi giusti da poter ripartire. Il calcio è anche un’importante distrazione e magari nei momenti complicati dal punto di vista economico che passeremo ci potrebbe dare un po’ di sollievo. Ma tutto deve ripartire con calma e nella maniera più opportuna. Venendo alle soluzioni io sono per recuperare il campionato nella sua interezza magari inserendo anche turni infrasettimanali. Se la sospensione dovesse perdurare, anche l’idea dei play-off e dei play-out può essere un’altra strada. Anche perché una classifica finale è fondamentale averla. Con scudetto, posti Champions League, Europa League e retrocessioni. In Serie B c’è il Benevento che ha praticamente già vinto il campionato e l’anno prossimo ha diritto di essere in Serie A. Per il resto cerchiamo di fare attenzione come ci è stato chiesto. Rispettiamo le disposizioni, stiamo a casa, solo così presto torneremo a sorridere. E grazie a tutto il personale sanitario italiano per lo straordinario lavoro che sta facendo. Oggi i nostri campioni siete tutti voi”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com