Ceccarini: «Sanchez più funzionale di Correa. Fuori dal progetto»

L’Inter ha vinto la prima giornata di campionato, ma il mercato ancora non è concluso ed è arrivato oggi Alexis Sanchez. Niccolò Ceccarini commenta in questo modo il colpo su TMW Radio.

GIUDIZI – Daniele Garbo commenta la squadra nerazzurra: «Sanchez è sicuramente più funzionale di Correa in questo momento. Se la mettiamo sulla funzionalità non c’è partita, l’estimatore principale di Correa era Inzaghi e nelle occasioni avute l’argentino non ha mai brillato. Sanchez può essere un’opportunità in più anche a parametro zero e per le tattiche di Inzaghi. Correa invece non era più parte del progetto, mi sembrava chiaro».