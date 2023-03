Ceccarini replica a Pagliuca: «Falso! Non smisi per Juventus-Inter»

Ceccarini replica a Pagliuca. L’ex portiere dell’Inter si era sfogato alla Domenica Sportiva ritornando sul famoso Juventus-Inter del 1998 (vedi articolo). L’ex arbitro ha risposto così alle accuse su Amaranta.it

REPLICA − L’ex arbitro Ceccarini risponde così a Pagliuca: «Non ricordo di aver ricevuto un ‘piccolo pugno’ né da Pagliuca né da altri, mentre i giocatori dell’Inter contestavano le decisioni prese. Se c’è stato un contatto, in quelle ‘fasi concitate’, come le definisce Pagliuca, è stato di quelli che in campo possono esserci. Non certo un pugno, che sicuramente avrei sanzionato. Su questo le immagini televisive sono eloquenti. Dalle immagini si vede che, mentre i giocatori interisti mi vengono incontro, io mi allontano per raggiungere Simoni, l’allenatore dell’Inter, che era entrato in campo. Non bisogna tra l’altro dimenticare che i fatti che Pagliuca colloca dopo lo scontro tra Ronaldo e Iuliano si sono in realtà verificati al termine dell’azione successiva, quella del fallo di West su Del Piero, dove accordai il calcio di rigore».

FALSO − Ceccarini sull’accusa di sospensione: «Fermo restando che, in quel momento, io agì nella convinzione che il danno fisico fosse di Ronaldo ai danni di Iuliano e non viceversa. Pagliuca distorce la realtà quando dice che, dopo quella gara, non ho più arbitrato. Ho concluso la carriera al termine della stagione successiva per sopraggiunti limiti di età. Tra l’altro ho fatto in tempo ad arbitrare ancora l’Inter ed ancora Pagliuca. Non capisco come possa inventarsi una cosa del genere. Non ho mai avuto timori riverenziali verso nessuno. Sono stato arbitro internazionale fin dal 1992 e per anni sono stato anche arbitro d’élite designato in tale ruolo da Uefa e Fifa per le gare di massimo livello internazionale».

PRECEDENTE − Continua Ceccarini: «Pochi mesi dopo quel fatto ho diretto nuovamente l’Inter e ho dato ancora rigore contro quella squadra perché c’era. Chi dice che non ho mai dato rigori contro la Juventus, o peggio ancora non ho mai fischiato falli ai danni di quella squadra, dice il falso. Chi dice che ce l’avevo con l’Inter, idem. In Coppa Italia, nel gennaio 1999, un tiro dell’interista Zé Elias toccò la mia gamba ed entrò in rete. C’erano due giocatori dell’Inter in fuorigioco passivo, che non influirono sull’azione, per cui assegnai la rete. Ho sempre rispettato il regolamento. La verità è che il calcio è fatto di episodi. E gli episodi, di ogni tipo, in campo possono capitare e capiteranno sempre, finché l’arbitro sarà un essere umano».

FRECCIATA − Infine, Ceccarini con una frecciatina: «Non capisco che vuole Pagliuca dopo tutti questi anni. Io non ho mai rubato nulla a nessuno. Se dopo quella partita contro la Juventus, invece di pareggiare in casa con il Piacenza e perdere a Bari, vincendo solo all’ultima con l’Empoli, avessero fatto altri risultati, forse anche quel campionato, che la Juventus si aggiudicò con cinque punti di vantaggio sui nerazzurri, poteva avere un altro esito».