Ceccarini: «Marotta e Ausilio, inversione a U. Poi bravi su Lukaku»

Ceccarini elogia Ausilio e Marotta, pur ammettendo come l’Inter non stia facendo proprio tutto al meglio sul mercato. Il giornalista, intervenuto a Radio Sportiva, è d’accordo con l’aver detto no a Lukaku.

BENE CON RISERVA – Questa l’analisi di Niccolò Ceccarini: «Credo che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio abbiano lavorato bene nelle difficoltà, nel momento in cui il rubinetto si è chiuso hanno dovuto fare un’inversione a U mica da ridere. Quando non hai potenzialità economiche alle spalle ti devi inventare qualcosa, poi si può discutere sul fatto che André Onana sia andato via e ci doveva essere un altro portiere. Penso che Marotta e Ausilio avrebbero dovuto fare qualcosa, ma si sono comportati bene sulla questione Romelu Lukaku. Avevano fatto di tutto per riprenderlo, poi lui a un certo punto ha preso tempo. Secondo me questo è un comportamento da grande società: hanno detto a Lukaku che non c’era più posto. Su alcune prese di posizione hanno fatto vedere di essere una società importante, poi ci sono state delle difficoltà ma non sminuiamo certe situazioni come Davide Frattesi».