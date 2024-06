Ceccarini: «Inter non vuole cedere Calhanoglu. Richiesta altissima»

L’Inter spara altissimo per la cessione di Hakan Calhanoglu. Niccolò Ceccarini dà aggiornamenti sulla trattativa con il Bayern Monaco su Tutti Convocati.

TRATTATIVA – Ancora non esiste una vera e propria trattativa tra Inter e Bayern Monaco, ma potrebbe nascere a breve se i bavaresi confermeranno il loro interesse per il calciatore. Per ora non c’è niente di concreto intorno a questa storia, Niccolò Ceccarini dà notizie chiare in riferimento: «Calhanoglu? Chiaro che l’Inter non voglia cederlo, può farlo solo per cifre irrinunciabili dal Bayern Monaco e anche con una volontà del giocatore di andare. In questo momento la richiesta dell’Inter è 70 milioni di euro e il messaggio è che non lo vogliono vendere».