Ceccarini: «L’Inter non si ferma con Bisseck. Onana prima scelta»

Ceccarini dà l’Inter molto attiva sul mercato, dopo aver chiuso Thuram e in attesa di ufficializzare anche Bisseck. Nel suo editoriale per il sito TuttoMercatoWeb, il giornalista tratta poi la questione Onana.

I MOVIMENTI – Questo il riepilogo sull’Inter di Niccolò Ceccarini: “Si registrano passi avanti anche sul fronte del difensore centrale. Il club nerazzurro ha in pratica in mano Yann Bisseck ma non ha intenzione di fermarsi qui. Viste le difficoltà ad arrivare a Trevoh Chalobah, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono vicini a chiudere anche per César Azpilicueta. Lo spagnolo ha ancora un altro anno di contratto con il Chelsea ma la sua volontà è quella di andare via. E per questo sta trattando con la società inglese la risoluzione contrattuale. Non appena si sarà liberato, firmerà un biennale con l’Inter. Per quanto riguarda Marcelo Brozovic a oggi la possibilità più concreta è quella dell’Al-Nassr. Infine la questione André Onana. Il suo agente nei giorni scorsi è stato in Inghilterra per parlare con i dirigenti del Manchester United, che sono fortemente interessati. Se David de Gea dovesse partire, la prima scelta sarebbe proprio lui. Per prendere Onana servono però almeno cinquanta milioni di euro”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini